Des incendies criminels dévastent des réserves écologiques en Bolivie

Lundi soir, il y avait 20 incendies actifs et sept zones protégées touchées. En seulement deux jours 200.000 hectares ont brûlé, a rapporté le gouvernement.

Près de 600.000 hectares de terres ont brûlé dans le département bolivien de Santa Cruz (est) et 64 % de ses aires protégées ont été rasées par des incendies, pour la plupart d’origine criminelle, ont indiqué les autorités.

La plupart des incendies sont concentrés dans les forêts de la Chiquitanía, une région entre l’Amazonie au nord, les plaines du Chaco au sud et le Pantanal, la plus grande zone humide du monde, au sud-est. D’une superficie similaire à celle de la Belgique, la région du parc national est l’une des plus endommagées.