Semestre exceptionnel pour l'entreprise liégeoise EVS

L'entreprise liégeoise EVS, spécialisée dans les technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias, a réalisé le meilleur semestre des cinq dernières années en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, tout en développant son carnet de commandes, a-t-elle annoncé mardi.