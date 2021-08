Affaire Jürgen Conings: son podomètre révèle un suicide «plus que probable» dans les premiers jours

Les enquêteurs en charge de l’affaire n’ont toujours pas pu établir le jour exact de sa mort. L’analyse de la présence de mouches et d’asticots sur le corps de Jürgen Conings n’a pas non plus été concluante. « Nous ne connaissons pas encore le moment exact du décès car il y a eu d’énormes variations climatiques en mai, allant de 9 degrés à 30 degrés, plus tard », a indiqué le procureur fédéral.