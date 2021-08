Afghanistan: 63 Belges et 158 Afghans sont arrivés lundi en Belgique

Le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et Migration, Sammy Mahdi, a fait le point mardi matin sur les évacuations de Belges, d’Afghans et de Belgo-Afghans vers la Belgique. Au total, 222 personnes (63 Belges et 158 Afghans) évacuées d’Afghanistan sont arrivées chez nous dans les deux vols de lundi en provenance d’Islamabad. Un troisième vol a atterri mardi matin à Bruxelles avec 258 passagers à bord. Toutes ces personnes évacuées ont été amenées à la caserne de Peutie, toute proche. Leur identité et leurs documents y ont été contrôlés à nouveau par les services belges. Elles y ont aussi passé un test covid. La plupart des Belges ont ensuite pu rentrer chez eux.

Lire aussi Afghanistan: les talibans menacent d’empêcher les évacuations après le 31 août « Quarante-cinq autres Afghans ont été évacués parce qu’ils étaient en danger aigu face à la menace des talibans en raison de leurs activités passées ou de leur profil spécifique. Il s’agit notamment des personnes ayant travaillé pour les militaires belges et les membres de leur famille, des personnes ayant travaillé pour l’institution afghane des droits de l’homme et leur famille et d’une haute fonctionnaire de l’Etat », précise-t-on au cabinet du ministre Mahdi.

Parmi ceux-ci, un enfant afghan de 14 ans qui voyageait seul et n’avait aucun lien avec des personnes de la Belgique après les contrôles. « Il est pris en charge dans un centre d’accueil Fedasil pour mineurs non accompagnés et un tuteur est désigné », précise le communiqué.