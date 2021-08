«Les talibans deviennent plus agressifs»: l’Espagne avertit qu’elle ne pourra pas évacuer tout le monde

Le gouvernement espagnol a averti mardi que certaines personnes qu’il voudrait évacuer d’Afganistan ne pourraient pas être exfiltrées du pays en raison de la situation « vraiment dramatique » sur le terrain. « Nous allons évacuer le plus de gens possible, [mais] il y aura des personnes qui resteront sur place pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, mais bien de la situation là-bas », a admis la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, sur la radio Cadena Ser. « Les talibans deviennent plus agressifs, il y a des tirs, il y a une situation de violence plus évidente, les contrôles sont chaque fois plus durs (…), la situation est vraiment dramatique et ça devient chaque jour de pire en pire parce que les gens sont conscients que les délais se réduisent », a-t-elle ajouté. Comme de nombreux pays, l’Espagne a mis en place un pont aérien. Au total, 710 personnes ont déjà atterri en Espagne.

Fin du pont aérien français jeudi

Le pont aérien mis en place par la France pour exfiltrer de Kaboul des Afghans voulant échapper aux talibans s’achèvera jeudi si les États-Unis se retirent comme prévu d’Afghanistan le 31 août, a déclaré mardi un haut diplomate français. Le ministère des Affaires étrangères a identifié encore 62 Français qu’il reste à évacuer, et de très nombreux Afghans ont sollicité une exfiltration que les autorités examinent. Depuis la chute de Kaboul, la France a établi un pont aérien pour exfiltrer Français et Afghans menacés. Près de 2.000 personnes ont déjà été sorties du pays par ces moyens.