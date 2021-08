Vaccination: Bruxelles veut administrer 16.000 premières doses par semaine pour rattraper son retard

La Région bruxelloise s’est fixé l’objectif d’administrer 16.000 premières doses de vaccin contre le coronavirus par semaine dès la rentrée pour rattraper son retard par rapport aux autres Régions, ont annoncé mardi le ministre de la Santé, Alain Maron, et la responsable de la lutte contre le covid pour la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven. Lire aussi Bruxelles: la précarité, obstacle majeur à la vaccination Vendredi passé, la capitale a choisi de ne pas assouplir une série de mesures sanitaires contrairement à la Flandre et à la Wallonie. Le taux de vaccination y demeure trop faible, particulièrement dans les catégories plus jeunes de la population. La Région a décidé d’intensifier son action pour tenter d’atteindre un taux de 65 % de la population ayant reçu une première dose de vaccin à la fin octobre et une même proportion ayant reçu la deuxième dose quelques semaines plus tard.

Cette intensification reposera sur quatre centres de vaccination plus trois antennes locales déjà actives et trois autres en préparation, de même que l’équipe Mobivax visant des publics particuliers comme les sans-abri et les grabataires. La nouveauté réside dans la sensibilisation et dans la vaccination qui sera réalisée dans des lieux spécifiques comme les grandes entreprises, administrations et PME (par le médecin du travail ou un point de vaccination fixe), ainsi que des grandes surfaces. Dès le 3 septembre, une action démarrera sur le parking d’Ikea à Anderlecht et se poursuivra auprès d’autres enseignes. Les écoles secondaires, universités et hautes écoles sont également concernées. Une lettre de sensibilisation sera envoyée aux parents, des sessions d’information seront organisées et enfin plusieurs formules de vaccination seront offertes : soit dans les centres de vaccination, soit via un vaccibus ou dans une antenne locale, soit dans les écoles, soit encore des modalités particulières qui seront appliquées dans les écoles spécialisées. Des antennes seront aussi ouvertes dans des établissements de soin.

Lire aussi Recevoir le vaccin en faisant ses courses: possible à Bruxelles dès lundi prochain Bruxelles mise sur les actions sociales de terrain afin de préparer et sensibiliser à la vaccination une population privée d’information par la fracture numérique et la suppression croissante des guichets publics. Il s’agira par exemple d’informer et de nouer un dialogue de manière informelle avant le passage d’un vaccibus dans un quartier. Une trentaine de travailleurs sont à pied d’œuvre et ont déjà mené des actions dans douze communes et 50 quartiers, touchant une centaine de personnes en une demi-journée, a expliqué la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, Céline Nieuwenhuys.