Mercato: le Beerschot attire le milieu de terrain bolivien Ramiro Vaca

La saison dernière, Vaca a percé au club The Strongest de La Paz. Il a joué 23 matches pour le vice-champion de Bolivie, au cours desquels il a marqué quatre buts et donné 11 passes décisives. Cette saison, il a trouvé le chemin des files à deux reprises et adressés cinq assists en 12 matches. Plus tôt cet été, il a participé avec la Bolivie à la Copa America, où il a été titulaire dans trois des quatre rencontres de son pays. Au total, il compte douze sélections internationales et un but.