Certificats covid plus accessibles, voyages: du changement pour l’appli CovidSafeBE

Les nouvelles modifications, disponibles dès mardi, devraient permettre une utilisation plus pratique, plus simple et plus sécurisée.

Dans les nouveautés, il sera notamment possible de vérifier soi-même, pour chaque certificat, si l’on peut assister ou non à un événement. L’application permet déjà de télécharger, présenter et conserver un certificat covid.

Autre modification notoire, le téléchargement des certificats pour les enfants sera plus facile grâce au bouton « recherche de nouveaux certificats ». Tous les certificats seront en effet regroupés, évitant ainsi de devoir les rechercher à nouveau.