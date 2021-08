La Fédération francophone de natation fait son mea culpa sur la non-sélection de Valentine Dumont aux JO

La Namuroise avait manqué de peu les critères internationaux de la Fédération internationale (FINA,). Elle avait ensuite reçu une invitation de la FINA à se rendre malgré tout aux Jeux. Toutefois, les critères de la Fédération belge de natation (KBZB) étaient plus stricts, ce qui a constitué une pierre d’achoppement pour le comité de sélection. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) ne l’a alors pas sélectionnée pour Tokyo, une décision contestée en vain par la FFBN début juillet.

« Nous reconnaissons notre responsabilité dans la non-sélection de Valentine et nous nous en excusons. Lors d’une réunion en cellule sportive, nous avions en effet décidé d’accepter les critères FINA pour la sélection olympique, mais nous avons commis une erreur en ne transmettant pas ces critères au COIB. Sans cette erreur, Valentine aurait participé aux jeux olympiques. Nous sommes également désolés de notre manque d’empathie et de communication envers Valentine, son coach et sa famille ces dernières semaines. Nous avons manqué à nos responsabilités et nous en sommes désolés. Nous sommes conscients de nos manquements et allons tout faire pour aider Valentine à atteindre ses prochains objectifs et lui assurer un cadre de travail optimal ».