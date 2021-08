«A vos risques et périls», «atterrissage à vue»: des pilotes racontent le pont aérien de Kaboul

J’ai effectué quelques vols non conventionnels, mais celui-là était exigeant et sacrément long », résume le « commandant MM », pilote d’un A319 de l’armée de l’air tchèque qui a évacué mercredi 62 personnes. Une ville tombée aux mains des talibans, un aéroport situé à 1.800 mètres d’altitude, encaissé dans une plaine ceinte de montagnes, un intense trafic aérien malgré des systèmes d’aide à la navigation absents… « c’était une expérience », relate-t-il sur le site du ministère tchèque de la Défense. « Nous devions garder nos distances en l’air et atterrir l’un derrière l’autre. Nous cherchions des fréquences pour communiquer les uns avec les autres », raconte-t-il.

Le contrôle aérien mis en place dans l’urgence était à peine audible et les décisions laissées à la responsabilité de l’équipage, les contrôleurs se contentant, selon lui, de donner des informations, chacune ponctuée d’un « à vos risques et périls ». Pour le roulage et le décollage de l’unique piste de l’aéroport, le pilote tchèque suivait les indications du TCAS, le système d’alerte anticollision embarqué, « tout comme les autres ». « On pouvait voir la distance entre nous sur le moniteur du TCAS et c’était, outre les communications directes entre équipages, la principale façon de se coordonner », explique-t-il en évoquant une situation « vraiment compliquée ».