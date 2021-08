Le Danemark supprime son pass sanitaire à partir du 1er septembre

Le 1er septembre prochain, le pass sanitaire au Danemark ne sera plus exigé dans la plupart des lieux de restauration et de loisirs, indique Le Figaro .

Le Danemark avait été le premier pays à expérimenter le pass sanitaire dès le 6 avril dernier. Depuis, les Danois doivent présenter leur pass pour avoir accès aux concerts, aux salles de sport et de cinéma et aux lieux de restauration. À partir du 1er septembre, il ne sera plus demandé à l’entrée des restaurants et des lieux de loisirs.