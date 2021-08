Afghanistan: la Belgique n’a pas encore décidé quand elle arrêterait son opération

Les rapatriements continuent à se dérouler dans des conditions difficiles et périlleuses. « Mais, malgré les circonstances chaotiques, je veux remercier nos gens sur place pour leur travail incroyable. Ils travaillent jour et nuit », a souligné M. De Croo, avant de préciser que les renforts envoyés l’ont été « par précaution ». La Belgique, comme les autres pays, concentre son action sur l’aéroport et ne procède pas à des exfiltrations en dehors de cette zone. « Nous utilisons beaucoup de méthodes pour aider les gens à atteindre le mieux possible l’aéroport », a-t-il ajouté.