Hamza Rafia a apprécié ses débuts avec le Standard à Sclessin: «C’était vraiment le feu»

Le Standard de Liège a présenté ce mardi après-midi en conférence de presse l’international tunisien de 22 ans Hamza Rafia, prêté par la Juventus au club liégeois pour cette saison.

C’est vendredi soir qu’il a découvert « l’enfer de Sclessin » lors de la rencontre contre Ostende, qui s’est soldée par la victoire des Liégeois sur le plus petit score. Monté à un quart d’heure du terme, Rafia avait d’ailleurs été décisif en provoquant le coup franc qui a permis à Selim Amallah de loger le ballon au fond des filets ostendais. Un début qui a visiblement marqué les esprits de ce milieu offensif formé à l’Olympique lyonnais et censé apporter une touche de créativité à l’équipe liégeoise : « C’était la folie, dès l’échauffement, quand on est rentré sur le terrain, on a directement ressenti cette ferveur. Après un an et demi sans public ça devenait compliqué pour nous, j’ai vraiment senti la différence vendredi, c’était vraiment du feu. »