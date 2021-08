«Gunpowder milkshake»: mais c’est Jane Wick!

Sam travaille comme nettoyeuse pour La Firme. Tueuse à gages, quoi… Tout comme avant elle l’était sa mère, avant que cette dernière ne soit contrainte de l’abandonner à la suite d’une embrouille avec son employeur. Sam a du talent, c’est indéniable. Sauf qu’un jour, une de ses missions tourne mal et la voilà qui sauve une fillette du trépas. Autant dire que ses patrons voient la chose d’un mauvais œil, et c’est sur sa tête qu’ils mettent un contrat. Pour s’en tirer, Sam va devoir se trouver quelques alliées au moins aussi douées qu’elle…

Film d’action cent pour cent féminin (et acquis par Netflix aux Etats-Unis), Gunpowder milkshake évoque bien des choses familières. Du Tarantino, primo, époque Kill Bill et massacre au repaire d’O-Ren Ishii, jusque dans l’idée d’une bande-son qui rassemblerait de bonnes vieilles pépites (Platters, France Gall, Janis Joplin, The Animals, final filmé sur fond de « Goddess on a highway » signé Mercury Rev, chanson sublime s’il en est). Du Guy Ritchie, deuzio. Un chouïa de Black widow ensuite. Et, bien évidemment, quelques emprunts évidents à l’univers très réglementé de John Wick . Tout aussi familier : cette envie d’hyperstylisation qui, si l’on se laisse totalement emballer, fait oublier les quelques « plot holes » du scénario et une certaine archétypisation des personnages.