«China Dream»: au nom de la modernité

Une forêt de buildings construits à l’identique, sans âme. Une grande muraille toute neuve pour attirer les touristes. En Chine, on rase le passé et on reconstruit au nom de la modernité. Vastes chantiers où s’activent des tractopelles au nom d’un urbanisme dévorant qui laisse sur le carreau les habitants privés de leur demeure et de leurs héritages historiques. Restent quelques vieilles maisons en pierre… Certaines ont plus de 700 ans, dit un vieil homme qui tente de sauver ce patrimoine en ne voulant pas partir. Mais sans eau, sans électricité, les résistants sont peu nombreux… « La nouvelle route de la soie », chère au président Xi Jinping, qui a pour objectif de renforcer l’influence de l’Empire du Milieu dans le monde, bouleverse totalement le visage de Datong, petite ville d’un peu plus de trois millions d’habitants, ancienne cité impériale dans le Shanxi, autrefois grand centre minier, qui se voyait l’incarnation du rêve chinois avant de devenir « l’un des symboles du surendettement des collectivités locales en Chine ». « Il nous a semblé qu’à travers la petite histoire de Datong, nous pourrions aborder la grande histoire de la Chine actuelle, ses ambitions, ses paradoxes et son irréfutable expansion », expliquent les réalisateurs de ce documentaire plébiscité par le public au Festival du film francophone de Namur et au Millenium Festival. La Chine se rêve « un grand pays socialiste, beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé ». La jeunesse vise le ciel en travaillant dur pour entrer dans la meilleure université. Les anciens voient les traditions disparaître et n’ont plus de repères. China Dream…

De Thomas Licata, Hugo Brilmaker, 76 mn.

