«Rouge»: une histoire de famille et d’environnement

Quel est le prix de la santé humaine ? La croissance et le profit valent-ils de sacrifier l’homme et la biopshère ? Comment éviter que la hantise des fins de mois difficiles précipite la fin du monde ? Après un premier long-métrage remarqué – Good luck Algeria, un feel good movie sur fond de cimes enneigées –, Farid Bentoumi s’engage sur un terrain plus militant et décroche une sélection officielle « Cannes 2020 » pour son deuxième film, un thriller social, toujours coproduit par les frères Dardenne. Rouge raconte comment la jeune Nour, engagée comme infirmière dans l’usine chimique où son père, délégué syndical et employé fidèle, travaille depuis toujours, se retrouve face à un dilemme : se taire face aux effets néfastes des rejets polluants sur la santé des ouvriers depuis quinze ans ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

Qu’on le veuille ou non, l’écologie est dans nos vies. A sa manière, épinglant politiques, industriels, syndicalistes et médecine du travail sans manichéisme, Farid Bentoumi traite de cette évidence et confronte un père pour qui « le chien ne mord pas la main de celui qui le nourrit » et sa fille qui s’en remet au code du travail, soit deux générations et deux positionnements face à la question de l’environnement, de la santé publique, de la sauvegarde de l’économie et de l’emploi, mais aussi face à la loyauté et le lien familial. Vient s’ajouter très judicieusement la présence d’une lanceuse d’alerte en la personne d’une journaliste indépendante. L’intérêt du film, impeccablement interprété, est d’entremêler le social et le familial mis sous tension pour provoquer le questionnement de part et d’autre et mettre en avant la complexité des enjeux du combat écologique et sa nécessité.