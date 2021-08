«The Assistant»: au cœur de #MeToo

Présenté à Sundance, prix de la mise en scène à Deauville, The Assistant se positionne clairement comme un des premiers films post-#MeeToo et s’inspire ouvertement de l’affaire Harvey Weinstein. Réalisé par l’Australienne Kitty Green (active jusqu’ici dans le documentaire, avec notamment Ukraine Is Not A Brothel, sur les Femen, et Casting JonBenet, la reconstitution du meurtre d’une enfant reine de beauté), le film raconte l’histoire de Jane (Julia Garner), une jeune femme qui rêve de faire carrière dans le cinéma et de devenir productrice. Tout juste engagée comme assistante d’un magnat du divertissement, elle commence ses journées à l’aube pour les terminer tard le soir, ne voit jamais la lumière du jour ou presque, passe son temps à ranger/faire des photocopies/répondre au téléphone et aux caprices de son chef – loin d’être sympathique. Un boulot ingrat mais un « passage obligé » pour faire carrière, se dit Jane. Sauf qu’au-delà du boulot ingrat, elle se rend compte de nombreux abus qui se trament sous son nez…

On retrouve dans le point de vue offert par Kitty Green un réalisme et une précision qu’on devine issus de son œil documentaire. Un prisme empreint parfois d’une certaine froideur, comme pour rendre plus glaçants les faits qui se déroulent sous nos yeux. Pas de musique, peu de dialogues, des costumes et décors neutres. Juste la très précise performance de Julia Garner (vue notamment dans la série Ozark). The Assistant est un film paradoxal. S’il n’est pas toujours 100 % subtil, qu’il n’évite pas certaines caricatures ou qu’il peut paraître assez lent parfois, il illustre avec force un état de fait et un monde professionnel dans lequel les femmes, et les assistants/es, sont souvent traitées avec peu d’égards. Un regard glaçant sur la réalité, qui s’appuie sur un jeu psychologique sournois et bien réel.