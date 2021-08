Qualifications Mondial 2022: Kudela, suspendu pour insulte raciste, rappelé par la Tchéquie pour affronter les Diables rouges

Par rapport à l’Euro, les défenseurs Ondrej Celustka (Sparta Prague) et Pavel Kaderabek (Hoffenheim), les milieux Lukas Masopust (Slavia Prague) et Petr Sevcik (Slavia Prague) et les attaquants Michael Krmencik (Slavia Prague, ex-Club Bruges) et Tomas Pekhart (Legia Varsovie) ne sont pas repris en raison de blessures, même si Silhavy a précisé que certains d’entre eux pourraient encore rejoindre la sélection.

Le latéral Milan Havel (Viktoria Plzen) intègre l’équipe nationale pour la première fois.

Les Tchèques, qui comptent 4 points en trois matchs, accueilleront le Bélarus le 2 septembre à Ostrava avant d’affronter les Diables Rouges, leaders du groupe E avec 7 points, trois jours plus tard à Bruxelles. Ils joueront encore un amical contre l’Ukraine le 8 septembre à Plzen.