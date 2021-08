«Candyman»: Candyman, Candyman, Candyman, Cand…

L’ensemble immobilier de Cabrini Green à Chicago, 1977. A en croire une légende urbaine, un tueur vit dans ses murs et s’en prend à ses victimes avec le crochet qui a remplacé une de ses mains. Selon cette même légende, Daniel Robitaille, alias le Candyman, apparaît lorsqu’on prononce son nom cinq fois de suite face à un miroir. Brrr ! Or, c’est de cette même légende urbaine, bien des années plus tard, que s’inspire Anthony McCoy pour un projet supposé réaffirmer sa réputation d’artiste novateur. L’histoire lui parle d’autant plus qu’il a emménagé avec sa compagne, une galeriste, dans ce quartier, désormais bien gentrifié. Il semble cependant que le Candyman le hante toujours…

En 1992, c’est Bernard Rose ( Paperhouse ) qui proposait une première bonne version de ce film d’horreur inspiré par une nouvelle de Clive Barker ( The forbidden ) et sur une musique de Philip Glass. Cette fois, près de deux décennies plus tard, nous sommes un peu moins dans ce « folklore oral moderne, reflet inconscient des peurs de nos sociétés urbaines » qu’étudiaient les protagonistes universitaires. Entre la suite et le reboot, le Candyman nouveau, écrit et produit par Jordan Peele ( Get out, Us ), tient un propos socio-politique clair, en phase avec le mouvement Black Lives Matter… et à charge d’une certaine police blanche. Soit aussi, entre parenthèses, une petite piqûre de rappel à propos du genre « horreur » qui n’est bien souvent pas aussi gratuit ou anodin qu’on peut parfois le croire.