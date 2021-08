Anna Webber: doigtés alternatifs, bourdonnements, sons aériens...

On va sortir du jazz mainstream cette semaine pour entrer dans des musiques dont on se demande parfois si c’est du nouveau classique ou du jazz d’avant-garde. Celle d’Anna Webber est en tout cas difficile à classer et tant mieux, cela incite à la découverte. Dans cet album, chaque « Idiom » se concentre sur une technique d’extension du son que la saxophoniste et flûtiste américaine utilise dans son langage improvisé : multiphoniques, doigtés alternatifs, bourdonnements, sons aériens, clics de touche, notes soufflées… Un disque est joué en trio, avec Matt Mitchell au piano et John Hollenbeck à la batterie, des explorateurs de sons eux aussi. Le deuxième rassemble douze musiciens. De toute façon, ne craignez pas ces explications théoriques : laissez-vous aller dans cette musique, vous serez heureux.

Double CD Pi Recordings