Michael Mantler: liqueurs moelleuses et puissantes

Cet album marque la fin d’une carrière. Il ne s’appelle pas Coda pour rien. Michael Mantler, le trompettiste et compositeur autrichien de 78 ans, le dit dans la pochette : « Je crois que j’ai exploré mon propre univers autant que je l’estime désirable ou nécessaire. » Plus de nouvelles compositions, dès lors : « Je crois que j’ai dit ce que j’avais à dire. » Dans ce Coda, Mantler revisite cinq de ses pièces, qui datent parfois des années 70 et qu’il estime parmi ses plus réussies. Il les a arrangées pour un orchestre plus important (4 bois, 4 cuivres, 16 cordes, une guitare, un vibraphone, un piano) dirigé par Christoph Cech. Et cette musique, lyrique et imagée, lente et envoûtante, enveloppe l’auditeur jusqu’à l’enfiévrer, l’électriser. Ecoutez-le, cet album, à plusieurs reprises, et enivrez-vous de ses liqueurs moelleuses et puissantes, ça fait du bien.

ECM