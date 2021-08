Quartetto Italiano: une beauté stylistique absolue

Dans l’immédiat après-guerre, le monde du quatuor fut dominé par l’objectivité radicale du Quatuor Julliard et la chaleur maîtrisée de l’Amadeus. On ne se souvient plus assez ce que représenta à partir de 1945 la découverte de jeunes musiciens italiens dont l’effectif bougea un peu avant de se fidéliser sur une formation d’une beauté stylistique absolue. Aucun effet ici : la musique, toute la musique dans la netteté de ses structures, la maîtrise de sa dynamique et la justesse de ses choix stylistiques. Le Quatuor continuera ensuite sa carrière chez Philips pour qui il enregistra l’essentiel du répertoire. Mais dans la ferveur immédiate de leurs premiers pas, l’écoute radicale de leur jeu d’ensemble et leur souci de l’accent juste, ces premiers essais, des Viennois (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) aux modernes (Debussy, Ravel ou Stravinsky) demeurent des chefs-d’œuvre de rigueur inspirée.

Warner Music, un coffret de 14 CD