Au Qatar, des réfugiés afghans vivent «l’enfer sur terre» dans une base américaine

William Urban, le porte-parole de l’US Central Command reconnaît que « la situation est difficile et que tout est fait pour rendre l’endroit sain et sécurisé ». Contacté par Axios, le Pentagone affirme que des mesures vont être prises, comme l’installation de plus de 100 toilettes et la distribution de 7.000 repas traditionnels afghans, trois fois par jour.