Le come-back magistral de Wilfried Van Moer avec les Diables rouges contre le Portugal pour mener la Belgique vers l’Euro 1980 (vidéo)

Entamée en octobre 1966 alors qu’il défendait les couleurs de l’Antwerp en club, l’aventure en sélection de Wilfried Van Moer – marquée par une participation à la Coupe du Monde 1970 – se complique neuf ans plus tard. Freiné par de multiples blessures, le Waeslandien Van Moer, joue une dernière rencontre sous Raymond Goethals aux Pays-Bas (1-0) avant de disparaitre de l’équipe nationale.

Une deuxième vie chez les Diables

Mais contre toute attente, le milieu de terrain refait surface quatre ans plus tard, en 1979, et revient dans l’effectif de Guy Thys à un moment crucial : les Diables enchaînent les nuls et doivent absolument renouer avec la victoire pour espérer participer à l’Euro 1980 en Italie. Le come-back du désormais doyen de la sélection – 34 ans – est réussi : Van Moer montre la voie du succès contre le Portugal (2-0) en inscrivant le premier but, et la Belgique arrache sa qualification après deux victoires contre l’Ecosse.