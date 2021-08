Primoz Roglic, tombé sans gravité, a perdu son maillot rouge de leader du Tour d’Espagne

Le duo de la Movistar et le Slovène ont uni leurs forces pour maintenir la distance avec d’autres favoris à la victoire finale, dont le duo INEOS Grenadiers Egan Bernal - Adam Yates, qui a encore perdu près de 40 secondes.

Roglic, double tenant du titre sur la Vuelta, a précisé qu’il n’avait pas subi trop de dégâts lors de cette chute. «Je me serais senti mieux si je n’étais pas tombé mais je vais bien. C’est la course. On ne gagne pas sans prendre de risques. Je suis tombé car j’allais trop vite dans la descente. La route était glissante et je suis arrivé trop vite. C’est comme ça», a analysé le coureur de l’équipe Jumbo-Visma.