Meurtres de Nathalie Maillet et Ann Lawrence: manifestation à Bruxelles pour dénoncer le double féminicide

Les deux femmes ont été tuées par balle à Gouvy dans la nuit du samedi 14 août au dimanche 15 août par Franz Dubois, qui était en instance de divorce avec Nathalie Maillet. Il a ensuite retourné l’arme contre lui. Le parquet du Luxembourg a confirmé qu’ils avaient mangé tous les trois ensemble au restaurant dans la soirée, ce qui peut porter à croire qu’il y a eu préméditation et qu’il s’agissait d’assassinats.

Environ 150 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées mardi soir à compter de 18h30 sur la place de la Monnaie à Bruxelles en réaction au double meurtre de Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, et de sa compagne Ann Lawrence Durviaux, avocate et professeure de droit à l’Université de Liège.

Les collectifs féministes et LGBTQIA+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queers, Intersexes, Asexuels et autres) qui ont organisé ce rassemblement veulent que les médias s’emparent plus largement du terme féminicide, qui qualifie le meurtre d’une femme en raison du fait qu’elle soit une femme. Ils appellent à ce que celui-ci se fasse aussi sa place dans le langage judiciaire.