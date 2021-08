Léon Semmeling (81 ans), coéquipier de Wilfried Van Moer au Standard : « C’était un grand Monsieur, j’ai eu de la chance de le côtoyer »

Léon Semmeling qui a partagé l’entrejeu avec Wilfried Van Moer à l’époque du grand Standard des années ’70, était très attristé au moment d’apprendre la nouvelle de décès de celui qui était devenu plus qu’un compagnon de route. « J’ai eu de la chance de côtoyer un joueur comme ça… C’était un grand Monsieur, un des plus grands footballeurs qu’ait connu la Belgique. C’est au moment où il a été transféré au Standard que l’équipe a connu ses heures de gloire sous la direction de René Hauss, avec trois titres de champion de Belgique d’affilée (NDLR : 1969, 1970 et 1971). Wilfried, il faisait tourner l’équipe, c’était l’homme indispensable : au Standard et avec les Diables rouges. Ce n’était pas un grand costaud, mais quelle force de caractère, quel engagement, quelle agressivité ! Il n’avait jamais peur d’aller au duel. En 1972, il avait marqué contre l’Italie avant que Bertini ne lui casse la jambe… Mais il était revenu de cette blessure à une vitesse incroyable pour l’époque. On le surnommait le « Petit Général » et ça lui allait bien. Il avait une classe au-dessus de tout le monde. Si on pouvait le comparer à un Diable rouge actuel, je dirais Kevin De Bruyne… Je me demandais pourquoi je ne l’avais pas revu en tribune à Sclessin depuis la reprise, cette saison. C’est une bien triste nouvelle. Excusez-moi… »