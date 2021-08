Coup dur pour la natation belge : Alexandre Marcourt met un terme à sa carrière à 21 ans

« Me concentrer sur mon autre passion »

« J’ai essayé de me remobiliser et de terminer l’année sur une bonne note avec les épreuves en petit bassin », explique l’ancien élève de Ronald Gaastra. « Au début du mois de juillet, lors d’une compétition à Amsterdam, j’ai battu un record de Belgique (sur 200 m libre, NDLR) qui m’a permis de me qualifier pour les championnats d’Europe et du monde (à la fin de l’année). J’ai également essayé de me remotiver pour les entraînements et la compétition. Mais cela n’a pas marché. J’ai perdu l’envie de continuer à m’entraîner et de faire des sacrifices. J’ai décidé de mettre ma carrière entre parenthèses et de me concentrer sur mon autre passion, l’aviation. »