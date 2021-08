Ysaline Bonaventure et Greet Minnen passent le cap du premier tour des qualifications à l’US Open

Greet Minnen (WTA 103) et Ysaline Bonaventure (WTA 129) pourraient se défier au 3e et dernier tour des qualifications si chacune venait à bout de leur prochain adversaire.

Greet Minnen (N.6), 24 ans, 103e joueuse du monde, a battu au premier tour l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 26 ans et 232e mondiale, 6-3, 6-2, en une heure et 14 minutes de match alors qu’Ysaline Bonaventure (N.19), 27 ans, 129e à l’ATP, a écarté la Française Amandine Hesse, 28 ans et 228e mondiale, 7-5, 5-7, 6-2 au bout de 2 heures et 8 minutes de jeu.