Puratos lève 1 milliard d'euros pour un projet de chocolat durable

Par le biais de formations sur-mesure, le programme aide les producteurs à fournir des fèves de cacao de qualité supérieure. Ils peuvent ainsi accroître leurs revenus en bénéficiant d'un prix premium et d'un bonus chocolat de 0,10 euro par kilo de chocolat en plus du prix de départ d'une exploitation conventionnelle. Aujourd'hui, ce prix premium et ce bonus chocolat représentent l'équivalent de trois à quatre mois de salaire supplémentaires. Cacao-Trace est aujourd'hui présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mexique, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Ouganda et au Vietnam.

Le programme, fondé en 2014 par Puratos et sa marque de chocolat Belcolade, cherche à accroître son impact environnemental et social sur la filière du cacao. Cacao-Trace se concentre dès lors sur des chocolats supérieurs en goût afin de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes, des producteurs aux consommateurs, explique l'entreprise.

Le financement à long terme des investisseurs, avec Barings comme bailleur principal, sur une durée de 20 ans, "permettra l'achat de volumes plus importants de fèves de cacao certifiées Cacao-Trace auprès des producteurs et intensifiera ainsi la collaboration avec les communautés locales liées au cacao. Ce budget sera également affecté à la construction de dix centres de cacao post-récolte et de trois lignes de broyage en Amérique centrale et du Sud, en Afrique, et en Asie d'ici 2026".