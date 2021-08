Mercato: Dorian Dessoleil devrait quitter Charleroi pour l’Antwerp sous réserve de ses tests médicaux

C’est un petit tremblement de terre qui pourrait frapper le Mambourg. Après un peu plus de 200 matches dont ceux des deux dernières saisons avec le brassard de capitaine autour du bras, Dorian Dessoleil devrait quitter le Sporting de Charleroi pour l’Antwerp. Le matricule 1 est en effet arrivé avec une offre impossible à refuser aussi bien pour le club que pour le joueur. Ce dernier a d’ailleurs demandé à ne pas être privé de cette opportunité.

Si ce départ n’était pas prévu dans les rangs carolos, il ne sera pas le plus difficile à pallier compte tenu du gain financier – on parle de plusieurs millions – pour le Sporting dans cette opération et du fait que la direction était encore en discussions avec certains défenseurs centraux, notamment dans la perspective d’une absence de… Dorian Dessoleil pour blessure. Le défenseur central s’est en effet blessé aux adducteurs ce dimanche lors du déplacement à Zulte Waregem. Son indisponibilité ne devrait finalement être que deux ou trois semaines, mais cela ne veut pas encore pour autant dire que ces pépins physiques ne pourraient pas faire capoter le transfert dont les premières discussions remontent à quelques jours, notamment via l’entourage du capitaine.