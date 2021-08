Les performances d'Agfa-Gevaert meilleures qu'attendues

"Nos activités se remettent de l'impact de la pandémie et nous sommes heureux de constater que certaines d'entre elles atteignent ou dépassent déjà les niveaux d'avant l'épidémie", s'est félicité Pascal Juéry, le CEO du groupe basé à Mortsel.

Si on exclut l'effet négatif des taux de change, l'augmentation du chiffre d'affaires entre le second trimestre 2020, fortement marqué par la crise du coronavirus, qui s'est notamment fait ressentir dans le secteur de l'imprimerie, et celui de cette année est même de 13,5%.