Le basket 3X3 belge a-t-il triché pour participer aux JO? Le COIB réagit

Le quotidien flamand De Standaard a expliqué dans son édition de mercredi que près de 27 tournois auraient pu avoir été mis sur pied de façon fictive entre août et octobre 2019 pour permettre à la Belgique de récolter des points au classement FIBA 3X3 ayant pour but de placer la Belgique en ordre utile pour disputer les tournois de qualifications vers les JO de Tokyo. Les Lions 3X3 avaient pu, à l’issue de ceux-ci, disputer les Jeux et prendre la 4e place au pied du podium, battus par la Serbie dans le match pour la médaille de bronze.

«Le COIB n’est pour le moment en aucune manière au courant de pratiques frauduleuses», a déclaré Matthias Van Baelen, le porte-parole de l’instance olympique belge mercredi à l’Agence BELGA. «Nous allons examiner cette affaire en interne et attendons. C’est une situation très complexe, mais en tout état de cause, la responsabilité d’enquêter sur toute manipulation incombe à la FIBA (la fédération internationale de basket, ndlr).»