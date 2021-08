Intempéries - Remise en service du pipeline de naphte sous la Meuse à Leut

Le 19 juillet, la canalisation, circulant sous la Meuse, avait dû être fermée en raison des inondations. La marée haute et les courants forts de la Meuse avaient provoqué un affaissement des berges et un déplacement du cours d'eau. En conséquence, la canalisation souterraine avait été mise à nu et du naphte s'était écoulé dans l'eau en quantité limitée.

Depuis le lundi 16 août, le pipeline est à nouveau en service, signale PPS. "La société Visser & Smit Hanab a foré un trou qui passe sous la Meuse à partir de la rive longeant le côté belge au niveau de l'arrondissement de Leut jusqu'à l'autre côté sur le territoire néerlandais", explique l'opérateur. "Dans une étape suivante, l'objectif est qu'une nouvelle canalisation puisse être dessinée et raccordée à la canalisation extérieure".