Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 n'a pas effacé toute sa perte de la semaine dernière

Dix de ses éléments étaient en hausse, arGEN-X (296,00) et Aperam (52,18) en tête avec des gains de 2,8 et 1,2 pc. AB InBev (51,91) remontait de 0,4 pc tandis que KBC (71,92) et Ageas (43,24) s'appréciaient de 0,6 et 0,2 pc. Solvay (113,45) valait 0,7 pc de plus que mardi, UCB (99,18) et Galapagos (48,60) reperdant par contre 0,6 et 0,1 pc. Proximus (17,33) et Telenet (32,24) étaient négatives de 0,3 pc, Orange Belgium (19,90) et Bpost (8,27) gagnant par ailleurs 0,1 pc chacune. Umicore (56,60) et Elia (107,40) cédaient 0,5 et 0,2 pc, GBL (96,92) et Ackermans (146,30) cédant 0,3 et 0,5 pc tandis que Melexis (99,85) progressait de 0,9 pc.

Hors BEL 20, EVS (19,88) ajoutait 3 pc aux 7,4 pc engrangés la veille, Deceuninck (4,01) gagnant 1,2 pc après un bond de 6,2 pc mardi. Ter Beke (122,00) et Van de Velde (23,30) gagnaient 3,4 et 1,3 pc, Agfa-Gevaert (4,55) s'appréciant de 1,2 pc tandis que Econocom (3,37) récupérait 1,6 pc. Celyad (3,70) et Bone Therapeutics (2,70) valaient enfin 3,2 et 1,9 pc de plus que la veille, IBA (16,86) progressant de 2,9 pc après résultats.