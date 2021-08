Formule 1 : la santé de la légende Michael Schumacher sans espoir d’amélioration

Michael Schumacher n’a guère profité de sa retraite dorée. Lui qui jurait qu’il consacrerait l’essentiel de sa vie à sa famille une fois sa carrière terminée, il s’est grièvement blessé dans un accident de ski un peu plus d’un an après sa retraite des circuits.

Dingue: l’homme qui a risqué sa vie à plus de 300km/h pendant 20 ans et 307 Grands Prix a perdu tout contrôle de son corps et de son esprit dans une banale chute à ski à moins de 20 km/h.