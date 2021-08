Rappel de produits: l’Afsca retire plusieurs produits

Colruyt, Okay et Okay Compact ont donc décidé de retirer le saucisson au persil de la marque Boni Selection de la vente. L’article a été vendu entre le 29 juillet et le 25 août 2021 inclus. Pour plus d’informations, l’Afsca a réalisé un communiqué disponible sur le site de l’agence.

L’Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés

Ce mardi 24 août, l’Afsca avait déjà fait rappeler un complément alimentaire de la vente. Les nombreux rappels concernant une teneur importante en oxyde d’éthylène se sont multipliés depuis la fin du mois de juillet. On retrouve généralement de l’oxyde d’éthylène dans les gâteaux, glaces ou bien dans les filets de poisson. Voici la liste complète des produits retirés et impropres à la consommation.

L’oxyde éthylène est un composé organique qui permet notamment de stériliser des instruments médicaux, et permet de détruire des bactéries et de la moisissure qui pourraient gâcher des matières premières alimentaires. Ce produit chimique est cependant interdit dans l’Union européenne. Il reste autorisé pour la désinfection de matériel médical au niveau européen.