Jérémy Doku forfait pour les deux prochains matches de Rennes et incertain pour les Diables rouges

Jérémy Doku, blessé aux ischio-jambiers, est forfait pour les deux prochains matches de Rennes, jeudi contre Rosenborg en barrages retour de la Conference League et dimanche à Angers en Ligue 1, a confirmé l’entraîneur breton Bruno Genesio mercredi en conférence de presse.

« Jérémy est forfait pour les deux matches qui arrivent. On fera un point dans les dix, quinze jours pour voir comment la blessure évolue », a déclaré Genesio. « Il y a une lésion musculaire à l’ischio. Pour l’instant, on attend de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça évoluera favorablement. On fera un point d’ici quinze jours. On a la chance d’avoir une trêve internationale, donc d’avoir du temps. »