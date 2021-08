Intempéries - Allemagne: la facture des inondations s'élève à 7 milliards d'euros pour les assureurs

"La dimension de cet événement extrême se dévoile au fur et à mesure que l'enregistrement et le règlement des sinistres progressent", explique le directeur général de GDV, Joerg Asmussen.

La tempête "Bernd" a traversé une grande partie de l'Allemagne du 13 au 18 juillet. La zone de basse pression a causé de graves dommages à cause de fortes pluies et d'inondations, notamment en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie du Nord-Westphalie, mais aussi en Bavière et en Saxe. Près de 160 personnes sont décédées.