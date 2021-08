L’Américaine Serena Williams déclare forfait pour l’US Open

Serena Williams, qui aura 40 ans le 26 septembre prochain, a décroché sa 23e et dernière victoire en Grand Chelem en remportant l’Open d’Australie en 2017. La Californienne a ensuite disputé quatre autres finales dans un Majeur (Wimbledon 2018 et 219, US Open 2018 et 2019) mais n’est toujours pas parvenue à égaler le record de 24 titres de Margaret Court. L’Australienne avait remporté 24 victoires en Grand Chelem entre 1960 et 1973.