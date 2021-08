Fin de la saga autour d’Harry Kane: courtisé par Manchester City, l’attaquant anglais annonce qu’il reste à Tottenham

Harry Kane va poursuivre sous le maillot de Tottenham. L’attaquant anglais a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi son souhait de rester dans le club londonien, alors que nombreux annonçait son départ pour Manchester City.

« C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire les messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines », a écrit Kane sur Twitter. « Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100 % sur le succès de l’équipe. »