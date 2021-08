L'UBT réclame de meilleures conditions de travail face à la pénurie de chauffeurs

Selon les chiffres de la plateforme néerlandophone Flows, le manque de chauffeurs dans l'Union européenne s'élèverait à quelque 400.000 emplois. Dans la même optique, l'UBT-FGTB souligne qu'en Belgique, 42% des chauffeurs actuels partiront à la pension dans les dix prochaines années. Selon le syndicat, cette pénurie s'explique principalement par les salaires.

"En raison des bas salaires, les chauffeurs sont contraints de faire de longues semaines de 60 heures et plus", argumente-t-elle. "Ces longues semaines de travail sans repos font que des chauffeurs décrochent ou vont travailler dans d'autres secteurs". Le syndicat craint donc que ces conditions de travail ne fassent fuir la jeune génération valorisant "l'équilibre entre travail et vie privée". "Même Febetra, la fédération patronale, reconnaît le problème et admet que les jeunes n'ont plus la volonté de faire de longues semaines", écrit le syndicat socialiste.