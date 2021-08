Leonardo s’exprime sur le dossier Mbappé: «S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions»

Le Paris Saint-Germain a dit « non verbalement » à la proposition du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo auprès des médias français, ajoutant que l’offre d’environ 160 millions d’euros n’était « pas suffisante ». Il a par ailleurs précisé que si Mbappé avait pour souhait de partir, le club ne comptait pas le retenir. « Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat » qui arrive à échéance dans un an, a précisé le dirigeant brésilien, jugeant le comportement du club espagnol « irrespectueux, incorrect et illégal ». Quant à l’offre refusée, Leonardo la considère comme « très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui ».

« Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde », a poursuivi Leonardo. « On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. »

« Verbalement on a dit non » au Real, a assuré le Brésilien, estimant que cette offre du Real « autour de » 160 millions d’euros était « une stratégie, pour avoir un non de notre part, comme ça, ils diront qu’ils ont tout essayé ».