Une commission d’enquête sur les inondations en Wallonie

Les dix parlementaires (et dix suppléants) qui formeront cette commission se pencheront non seulement sur la gestion de la crise lors des journées critiques (les barrages, les alertes, la circulation de l’information…). Ils étudieront « les outils existants et les mesures prises en matière de prévention et d’anticipation des inondations ». Ils analyseront également les causes des événements, leur lien avec les changements climatiques, les mesures de prévention qui ont été prises. Ou pas. « Mais on se concentrera sur ce qui s’est passé, précise Jean-Paul Wahl (MR). On ne cherchera pas à déterminer qui est responsable du réchauffement de la planète, sur la question des assurances, sur le budget ou sur la problématique de la reconstruction. » Le travail portera sur la crise, sa gestion, les facteurs qui ont pu l’aggraver, et les mesures de prévention. Au terme de ses travaux, la commission déposera « des recommandations permettant de répondre aux défis liés aux causes et à la gestion des risques d’inondation dans un contexte d’adaptation climatique ».