Coronavirus à l’école: les règles pourraient changer

La rentrée scolaire se profile et, avec elle, la menace d’une hausse des contaminations liée à la contagiosité du variant delta. Notamment à Bruxelles, où le taux de vaccination de la population est plus faible que dans le reste du pays, et les mineurs n’échappent pas à la tendance.

Emmanuel André, microbiologiste, s’est ainsi exprimé sur Twitter : « Durant les semaines qui viennent, le nombre d’infections va recommencer à monter et des classes d’école vont de nouveau devoir fermer. Et ce bien plus souvent à Bruxelles qu’ailleurs, car une couverture vaccinale plus faible freine de façon moins efficace la propagation du virus. »