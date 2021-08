Anne-Marie: des textes audacieux et intéressants

Dua Lipa est déjà une star de la britpop tendance r’n’b. La voici maintenant talonnée par Anne-Marie Nicholson originaire de l’Essex. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne faut pas contrarier cette dernière qui détient trois titres de championne du monde de Shōtōkan-ryū, une forme de karaté. En tant que chanteuse, ce n’est pas grâce à ces qualités qu’elle s’est fait remarquer mais bien en tant que choriste du groupe Rudimental (qu’on retrouve d’ailleurs ici sur « Unlovable »). En 2015, elle publiait un premier EP, Karate, avant de nombreuses collaborations prestigieuses (avec Sean Paul, Clean Bandit et Marshmello) et un premier album paru en 2018. Celle qui, à 30 ans, a déjà sorti seize singles ou EP et assuré la première partie d’une tournée d’Ed Sheeran, revient donc à l’attaque avec ce Therapy né durant le confinement. « Je ne sais pas comment faire pour être heureuse », déclare-t-elle en plein isolement dû au covid. « Pendant si longtemps dans ma vie, j’ai dépendu des autres pour être heureuse… », dit celle qui du coup a entamé une thérapie parallèlement à l’écriture et l’enregistrement de ce disque plus audacieux et intéressant dans ses textes que musicalement.

Warner Music.