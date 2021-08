A Bruxelles, les boîtes pourront rouvrir le 1er octobre sous conditions

Une rencontre a eu lieu ce mercredi après-midi entre la Brussels by night Federation et des représentants du gouvernement bruxellois. Pour rappel, vendredi, lors du dernier Comité de concertation, il a été acté que les boîtes de nuit pourraient rouvrir à partir du vendredi 1er octobre « sur la base de protocoles renforcés en ce qui concerne la qualité de l’air, la ventilation et la capacité maximale en fonction de la superficie ».