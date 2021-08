Un nouvel accord international pour la sécurité des travailleurs de l'industrie textile

Les marques et enseignes de l'habillement signataires de "l'Accord Bangladesh", conclu en 2013 après l'effondrement du Rana Plaza, et les organisations syndicales se sont accordées sur la nécessité d'instaurer un nouvel accord pour la sécurité des bâtiments et la prévention des incendies dans les usines de fabrication de vêtements. Les plateformes achACT et la Schone Kleren Campagne, représentantes du réseau international Clean Clothes Campaign en Belgique, saluent mercredi cet "engagement fort pour la sécurité des travailleurs de l'industrie mondialisée de l'habillement".