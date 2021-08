Vincent Kompany: «On doit se concentrer sur la victoire mais Vitesse aussi»

Le sentiment d’un match de Coupe. Tout se jouera sur un match. Le changement de règle du but à l’extérieur fait qu’on doit se concentrer sur une victoire et Vitesse aussi. La seule différence entre les deux équipes, c’est que Vitesse joue à domicile.

Non. Entre dimanche et jeudi, les joueurs de Vitesse ont eu assez de temps pour récupérer de leur match de championnat. Je pense plutôt qu’ils ont dû sentir les efforts consentis contre nous lors de leur duel contre Willem II. Mais cela ne fera pas de différence ce jeudi.

Une qualification est synonyme de chèque de trois millions d’euros. Un montant non négligeable pour Anderlecht…

Honnêtement, je ne connais pas l’impact financier de la Conference League. Les seules choses qui comptent pour moi, ce sont les sentiments de l’équipe et des supporters vis-à-vis de la Coupe d’Europe. Il y a toujours eu une approche différente des matchs européens à Anderlecht comparé à ailleurs en Belgique. Déjà quand j’étais joueur, on sentait que l’atmosphère changeait au stade. L’engouement est énorme de la part du club et de la part des supporters. On l’a vu la semaine dernière où on a vécu avec une belle soirée européenne.