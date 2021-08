Le RFC Seraing tient son renfort défensif: un joueur de la Juventus débarque au Pairay!

Depuis plusieurs semaines maintenant, la direction sérésienne cherchait à renforcer son secteur défensif. Avec Benjamin Boulenger, Yahya Nadrani et Wagane Faye, Jordi Condom manquait effectivement de profondeur au poste de défenseur central, surtout dans le système pratiqué. Ce mercredi, soit à moins d’une semaine de la fin du mercato, un nouveau joueur arrivera en provenance de la… Juventus avec qui le club négociait depuis un peu moins de 10 jours. Dario Del Fabro (1m90) débarque au Pairay sous la forme d’un prêt d’un an… une habitude pour l’Italien, qui fut international en U16, 17, 18 et 19.

En effet, depuis 2014, il enchaîne les déménagements. Formé à Cagliari, il fut prêté à Leeds à 19 ans, puis à Ascoli la saison suivante. Il part ensuite à Pise, sous la direction de Gennaro Gattuso, et là, attire les regards de la Juventus qui fait son acquisition pour 4,5 millions d’euros. Il est alors âgé de 22 ans. Les Turinois le prêtent dans la foulée à Novara puis à Cremonese, à Kilmakork et, la saison dernière, à l’ADO Den Haag.